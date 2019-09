Costa elogia “resultado histórico” para o PS na Madeira

Os socialistas obtiveram “um resultado verdadeiramente histórico para o PS, o melhor de sempre”, ficando a cinco mil votos do triunfo, disse este domingo António Costa, numa reação às eleições regionais da Madeira. Mas recusou retirar consequências para as eleições legislativas de 6 de outubro, tendo em conta que foi o PSD que venceu o escrutínio com 39,42% dos votos.

“Cada eleição é uma eleição. Quando há poucos meses houve eleições para o Parlamento Europeu, os resultados também foram distintos destes resultados e daqui a 15 dias veremos quais são os resultados para a Assembleia da República”, disse, em declarações transmitidas pela RTP3, quando questionado sobre o desejo que tinha já manifestado de o PS vencer os três atos eleitorais que estavam previstos para este ano.

António Costa rejeitou comentar a possibilidade de se vir a formar uma espécie de geringonça na Madeira, através de um acordo do PS com os restantes partidos da oposição — apesar de PSD e CDS já estarem em conversas para formar um governo de coligação como confirmou aos jornalistas Miguel Albuquerque — porque isso depende da autonomia da região. Mas deixou a garantia de que “o Governo trabalha com qualquer governo regional qualquer que seja a sua formação”.

Quando questionado pelos jornalistas o que diria a Paulo Cafôfo se este lhe pedisse ajuda para negociar com o CDS a formação de um governo na região disse estar convicto de que isso não irá acontecer, porque o cabeça de lista do PS para a Madeira “é capaz de fazer a missão que lhe compete”, já que é “um grande político” que “contribuiu para este resultado histórico que o partido teve” — 35,7% dos votos, que significou a eleições de 19 deputados, mais 14 do que nas eleições de 2015.

António Costa disse ainda que teve já tinha felicitado o presidente do PSD, Rui Rio, e o presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, pelo resultado obtido.