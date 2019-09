A Craft Stars of the World (CSW), do grupo espanhol Hijos de Rivera, dono da marca Estrella Galicia, passou a deter 49% da portuguesa Fábrica de Cervejas Portuense, num aumento de capital destinado a “acelerar a expansão” da empresa.

“Depois de em 2017 ter investido e passado a deter 32% da empresa líder do setor artesanal irlandês – Carlow Brewing, produtora da marca O’Hara’s -, a CSW aposta agora no mercado cervejeiro português com um investimento na Fábrica de Cervejas Portuense e na marca Cerveja Nortada, líder do movimento artesanal nacional”, lê-se num comunicado divulgado esta segunda-feira pelas empresas.

Segundo adianta, “a CSW passa a deter 49% da empresa portuguesa numa operação de aumento de capital que visa auxiliar e acelerar o processo de crescimento e expansão, abrindo ainda a porta à criação de sinergias com vista à internacionalização da marca”.

“O ano 2019 foi marcante para a Nortada, ano em que a estratégia de expansão geográfica e alargamento da distribuição para todo o território nacional permitiu que a marca superasse os 600 mil litros estimados em 2019, tendo já superado as vendas do ano de 2018”, refere.

Citado no comunicado, o presidente executivo da Fábrica de Cervejas Portuense recorda que esta e a Cerveja Nortada “foram criadas para impulsionar o setor cervejeiro em Portugal”, apontando que o “‘feedback’ excelente do mercado” traduz uma “procura cada vez maior” dos produtos da empresa.

“Nós vemos o investimento da CSW como uma importante alavanca para potenciar o crescimento da nossa marca, assim como da capacidade para satisfazer este crescente aumento de procura”, sustenta Pedro Mota, salientando que “o mercado da cerveja está em franco crescimento e os produtores artesanais têm sido um importante motor de ascensão”.

Ainda assim, Pedro Mota admite que “ainda há um grande caminho a percorrer e, tal como aconteceu em mercados mais maduros, as marcas artesanais têm que trabalhar em conjunto para educar os consumidores sobre a cultura cervejeira e, assim, mudar os hábitos de consumo”.

Já o presidente executivo da CSW, Ignacio Rivera, descreve a Nortada como “um aliado ‘craft’ [artesanal] perfeito” para reforçar a estratégia internacional do grupo, salientando que ambos partilham as mesmas “cultura” e “paixão por cerveja”.

Segundo o comunicado, este investimento “encaixa de forma muito natural na estratégia da companhia, já que a Estrella Galicia nasceu em 1906 da mente de um empreendedor artesão com uma clara vocação cervejeira”.

João Talone, acionista de referência da Fábrica de Cervejas Portuense, que conduziu o acordo com Ignacio Rivera, considera o grupo Hijos de Rivera como “o parceiro ideal para a Nortada”.

“Permite juntar à irreverência e flexibilidade de uma ‘startup’ a experiência de uma grande empresa e de uma família cervejeira que nos abre um novo ciclo de crescimento e consolidação em Portugal e no estrangeiro”, sustenta, citado no comunicado.

A Cerveja Nortada produz atualmente sete estilos de cerveja na sua gama permanente, em barril e em garrafa, que são vendidos em mais de 1.000 pontos de venda do canal HoReCa (hotelaria, restauração e cafetaria) e em várias cadeias da grande distribuição. Paralelamente, a marca tem apostado numa “dinâmica de lançamentos frequentes, com a criação regular de cervejas de edição limitada”.

Toda a Cerveja Nortada é feita em pleno centro histórico da cidade do Porto, em instalações que também funcionam como espaço de restauração onde o público pode experimentar as cervejas da marca enquanto observa a sua produção.