Cofina dispara mais de 10% após OPA à Media Capital

Lisboa arranca a semana em queda, a acompanhar o sentimento negativo das restantes praças europeias. O PSI-20 está a ser penalizado pelo comportamento negativo da Galp Energia, numa sessão em que os restantes “pesos pesados” também perdem valor. O BCP evita uma queda mais expressiva, enquanto fora do índice principal a Cofina acelera após a OPA à Media Capital.

O índice de referência da bolsa nacional cede 0,05% para 5.012,74 pontos, enquanto lá fora as quedas vão dos 0,1% aos 0,36% do DAX, na Alemanha. O Stoxx 600, que serve de referência para o Velho Continente, segue a perder 0,2%.

A Galp Energia destaca-se nas quedas, cedendo 0,5% para 13,855 euros, isto apesar de estar a ser uma sessão de ganhos para o petróleo. Tanto o Brent como o WTI registam valorizações de quase 1%.

A pesar em Lisboa está também a Jerónimo Martins, que perde 0,38% para 15,795 euros, bem como os títulos do setor da pasta e papel, com a Altri a cair 0,9%.

A EDP soma 0,09%, mas é o BCP quem evita uma queda mais expressiva da bolsa ao somar 0,25% para 19,85 cêntimos por ação.

Fora do índice principal, a Cofina destaca-se. Está a subir 10,02% para 53,80 cêntimos, isto depois de no fim de semana ter avançado com a OPA sobre a Media Capital, propondo pagar 2,3336 euros por cada ação da dona da TVI que não é controlada pela Prisa e 2,1322 euros pelas mais de 80 milhões de ações que estão nas mãos do grupo espanhol. A Media Capital ainda não negociou.

Cofina brilha após OPA

A empresa co-liderada por Paulo Fernandes oferece 180 milhões de euros pela TVI, sendo que incluindo a dívida (enterprise value), a operação de compra da Media Capital envolve cerca de 255 milhões de euros. A Impresa, dona da SIC, está inalterada.

(Notícia atualizada ás 8h49 com a valorização de 10,02% da Cofina)