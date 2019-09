A Google não vai pagar aos grupos de órgãos de comunicação europeus para mostrar excertos do conteúdo das notícias. No serviço da Google que compila notícias de vários jornais, Google News, vai passar a ver-se apenas o título e foto dos artigos. Esta decisão chega no seguimento da publicação da diretiva da União Europeia sobre os direitos de autor.

A tecnológica diz que, para estar em conformidade com a lei francesa, que vai entrar em vigor no final do mês, apenas deixará visível o título e imagem de uma notícia de um jornal europeu no Google News, adianta o Financial Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

A decisão da Google é não fazer acordos de direitos com os editores europeus, para incluir excertos das notícias nos resultados de busca. Ao invés, serão os meios de comunicação que vão escolher quanta informação querem que esteja disponível no Google News.

A empresa liderada por Sundar Pichai tinha já avisado que, com as novas regras europeias, poderia deixar de disponibilizar o serviço agregador de notícias no continente. Cada país decide de que forma irá aplicar a diretiva, sendo que, em Espanha, o Google News já não está disponível, já que a lei do país requer um pagamento por colocar links de notícias.