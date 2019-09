Gosta de jogar no telemóvel? A Google pôs fim aos ciúmes de quem viu a Apple lançar um serviço de videojogos e criou o Play Pass, um catálogo alternativo para quem tem smartphone Android. O produto tem o mesmo preço do que o Apple Arcade, que é de 4,99 dólares por mês, de acordo com o The Verge.

É o preço a pagar para ter à sua disposição 350 novos jogos e aplicações completos, sem publicidade nem compras no interior, o que significa que nunca será interrompido durante a experiência. O serviço fica disponível já esta semana para quem está nos EUA e, promete a empresa, deverá chegar a outros países “em breve”. Não se sabe se Portugal está na lista, mas é provável que sim.

Nesta fase inicial, o Google Play Pass terá uma diferença substancial em relação ao Apple Arcade: os jogos e aplicações do catálogo já estão presentes na loja de aplicações da Google, enquanto, no serviço da Apple, todos os títulos são originais. Ou seja, o que a Google está a oferecer é a possibilidade de os utilizadores pagarem uma mensalidade para poderem descarregar livremente uma série de jogos, sem que os tenham de pagar individualmente.

Se a proposta de valor lhe convenceu, o Play Pass tem um preço de entrada de 1,99 dólares mensais, uma medida da Google para atrair e reter os clientes durante um ano. Além disso, os primeiros 10 dias de serviço são gratuitos.

Este lançamento surge numa altura em que a Google se prepara para lançar a “consola” Stadia, uma nova plataforma de videojogos por streaming que não precisa de um aparelho físico, ao contrário da Xbox da Microsoft ou da PlayStation da Sony. A novidade deverá chegar em novembro.