Saiba como funciona a Dabox, a nova app da Caixa

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) lançou a Dabox, uma app que vai funcionar como um gestor de finanças pessoais e um agregador de contas de diferentes bancos. O banco vai alargar a sua utilização a clientes de outros bancos nacionais até ao final do ano, sendo que já em outubro, começa a permitir que os clientes Caixadireta que a utilizem para fazer pagamentos. Descubra através da resposta a dez perguntas como funciona esta nova app.

1. Quem pode usar?

Numa primeira fase, a app apenas está disponível para clientes CGD com Caixadirecta ativo, mas o objetivo é alargar a sua utilização a clientes de outros bancos nacionais. Está previsto que isso ocorra até ao final do ano.

2. Como aderir?

A app é acessível a clientes da CGD com o serviço Caixadirecta ativo. O download pode ser feito através do telemóvel via Stores (App Store ou Google Play), sendo o registo na app feito através das credenciais Caixadirecta.

3. Tem custos?

Não. A app está disponível gratuitamente para todos os utilizadores que reúnam os requisitos para a ela acederem.

4. O que permite fazer?

Esta app dá uma visão completa de todas as contas bancárias que lhe sejam associadas independentemente do banco em que estejam domiciliadas. Os utilizadores conseguem ter assim uma visão integrada das suas disponibilidades financeiras, mas também o acesso a informação sobre todos os seus movimentos categorizados em, por exemplo, Lar, Alimentação, Transportes, Compras, Lazer e Saúde, entre outros. No total existem oito categorias e 46 subcategorias de agregação de movimentos.

Para além dessa categorização e catalogação automática de movimentos, a Dabox permite ainda a definição de orçamentos e objetivos de poupanças. A ferramenta é ainda complementada por um feed onde vai sendo publicada toda a informação considerada mais relevante face ao perfil e comportamento financeiro do utilizador. Este recebe ainda todas as semanas um resumo da sua atividade financeira, onde será possível identificar, por exemplo, se houve duplicação de cobranças, o somatório de despesas invulgares, ou fazer a simples monitorização de consumos e poupanças.

A partir de outubro, a CGD pretende ainda incluir na app a possibilidade de os utilizadores fazerem pagamentos (transferências, pagamento de serviços, compras, ordens de débito direto).

5. Como funciona?

Para começar a usar a Dabox é necessário adicionar pelo menos uma conta bancária. Esta depois vai categorizar de forma automática os movimentos bancários para dar ao utilizador uma primeira fotografia das suas finanças. O histórico de movimentos considerado é limitado aos últimos dois anos.

É salientado o facto de poderem ser necessários ajustes iniciais nesta categorização, mas com o tempo a app “vai aprendendo” e esta categorização vai sendo melhorada.

É possível adicionar contas de outros bancos para além da CGD, sendo o processo sempre o mesmo. Quanto mais bancos forem adicionados mais agregadora é a visão do utilizador dos seus recursos.

6. Como adicionar um banco?

Pode adicionar todos os bancos no momento de adesão à Dabox, esta deve ser feita no ecrã “Adicione o seu Banco”, selecionando a Instituição que pretende e seguir as instruções.

Mas se quiser pode também fazer essa adição mais tarde, já que a opção de adicionar banco está sempre disponível a partir do botão “+” no ecrã “Visão geral”, no separador “Contas” ou nas opções de perfil. Convém é adicionar todos os bancos que são relevantes para o dia-a-dia.

7. Que contas aparecem ao adicionar um banco?

Quando adiciona um banco automaticamente, a app vai buscar todas as contas à ordem tituladas pelo cliente naquela instituição, desde que acessíveis online. Compete ao utilizador excluir aquelas que não são relevantes no seu dia-a-dia.

8. Como é feita a categorização das transações?

A categorização de transações é automática, mas é possível fazer ajustes e melhorias manuais. As categorias e subcategorias são as que estão disponíveis na app. Mas para quem pretenda incluir informação adicional numa despesa pode criar um hashtag ou adicionar uma nota. Os hashtag permitem-lhe depois controlar quanto está a gastar especificamente nesse hashtag – por exemplo: #roupa ou #happyhour.

9. Como funciona a opção de criar orçamentos?

Quando juntou as suas contas todas e conseguiu ter uma imagem completa das suas finanças percebeu que está a gastar demasiado dinheiro em determinadas áreas, é possível criar orçamentos. É possível definir um limite para as despesas numa determinada categoria por um período de tempo. A partir daí, a app passa a monitorizar constantemente o cumprimento do objetivo e o utilizador será avisado se estiver a chegar ao limite definido.

10. Como funcionam os objetivos de poupança?

Se precisar ou quiser poupar, a Dabox também pode ajudar. Por exemplo, se o objetivo for poupar para umas férias para o ano seguinte, é possível definir o valor a poupar, a data em que preciso ter o dinheiro e a conta em que pretende poupar. A app vai dizendo quanto é preciso poupar mensalmente para que o objetivo seja atingido.