Falha na app da CGD impede clientes de fazerem operações

Os clientes da Caixa Geral de Depósitos (CGD) estão a enfrentar problemas no acesso aos serviços online do banco público, confirmou ao ECO fonte oficial da empresa. “Estamos a ter um problema técnico com as apps, nos tablets e telemóveis”, disse a mesma fonte. As operações feitas em computadores escapam a este erro.

De acordo com o Expresso, que avançou a notícia, o serviço de apoio telefónico da CGD dá conta de “dificuldades” no envio dos códigos por SMS que permitem aos utilizadores validarem uma determinada ação. Sem esse código, não é possível concluir operações.

Fonte oficial do banco garante que a equipa técnica já está a tentar resolver o problema. “A situação está a ser tratada e será resolvida nas próximas horas”, garantiu. O erro no envio das SMS surge no mesmo dia em que entram em vigor as novas regras europeias que reforçam a segurança das operações bancárias na internet, nomeadamente recorrendo à autenticação a dois níveis.

Este mecanismo, tradicionalmente chamado de two-factor authentication, obriga a que os utilizadores precisem sempre de dois elementos para realizarem uma operação: algo de que saibam, como uma password; e algo que tenham, como um telemóvel.