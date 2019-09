A bolsa de Lisboa fechou a sessão desta sexta-feira em terreno positivo, à boleia da recuperação da cotação dos CTT, Pharol e BCP, três dos títulos que estiveram sob maior pressão durante semana. Lá por fora os principais índices também encerraram em alta.

O PSI-20, o principal índice português, somou 0,57% para 4.934,28 pontos, com nove cotadas a fechar acima da linha de água. O melhor desempenho pertenceu às ações dos CTT, que dispararam 5,54% para 2,056 euros. Também a Pharol registou ganhos significativos de 3,81% para fechar nos 0,109 euros. E o BCP, depois de ontem ter subido 5%, voltou a recuperar terreno nesta sessão, fechando em alta de 2,22% para 0,1884 euros.

Estes três títulos foram dos mais penalizados durante a semana, acabando agora por recuperar algum fôlego.

“A tendência do índice nacional estaria dependente, em parte, da evolução do BCP. E tal comportamento cumpriu-se: o BCP subiu 2,22%, favorecendo o desempenho do mercado nacional”, disseram os analistas do BPI no comentário de fecho.

No panorama europeu, a semana também fechou em crescendo, depois de um arranque mais problemático. O Stoxx 600 somou esta sexta-feira 0,42%, uma recuperação que, ainda assim, não evitou perdas de 0,20% no acumulado semanal. Em Frankfurt, Paris e Madrid os ganhos situaram-se entre 0,3% e 0,7%.

Os analistas do BPI explicam as subidas do dia com “um certo otimismo relativo às relações sino-americanas”, referindo-se ao agendamento de um encontro entre responsáveis das duas partes para o dia 10 de outubro, em Washington, para travar a escalada da guerra comercial.

(Notícia atualizada às 16h56)