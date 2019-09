Depois de ter decidido congelar os preços das rendas durante cinco anos, Berlim adotou mais medidas nesse sentido. O Estado alemão comprou 6.000 apartamentos à imobiliária ADO Properties, desembolsando 920 milhões de euros. O objetivo é ajudar a controlar os preços praticados no mercado de arrendamento na capital alemã.

Em causa estão apartamentos localizados, sobretudo, na periferia de Spandau e Reinickendorf e, de acordo com a Bloomberg (conteúdo em inglês), citando a senadora Katrin Lompscher, esta foi a maior transação de sempre em toda a história de Berlim, cujo objetivo é garantir habitação aos moradores.

“Isto serve para manter os arrendamentos de Berlim estáveis e dar segurança aos inquilinos”, disse o presidente da câmara da capital alemã, Michael Mueller, em comunicado. “Ao mesmo tempo, continuaremos a construir novos apartamentos e a tornar o congelamento das rendas legalmente seguro”.

Esta operação demonstra a ambição da Gewobag, imobiliária do Estado alemão, em aumentar o seu portefólio para mais de 80 mil habitações na próxima década.

“Os primeiros cálculos indicam um preço bastante alto para um produto de menor qualidade”, diz Thomas Rothaeusler, analista da Jefferies, citado pela Bloomberg. O analista estima que o preço de compra seja cerca de 10% superior ao valor dos apartamentos, diz a Reuters (conteúdo em inglês).

Esta iniciativa do Estado alemão vem reforçar uma medida adotada em junho deste ano, altura em que foi aprovada uma lei que vai congelar, durante cinco anos, os preços do arrendamento. A lei entra em vigor já no próximo ano.