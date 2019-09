Depois de uma abertura em alta, as bolsas de Nova Iorque encerraram em queda, naquela que é a última sessão da semana. A penalizar os índices estiveram as notícias de que Donald Trump está a planear limitar os investimentos que os Estados Unidos realizam na China. Uma das soluções seria retirar da bolsa as empresas chinesas.

O índice de referência S&P 500 desvalorizou 0,52% para 2.962,28 pontos, acompanhado pelo industrial Dow Jones que recuou 0,25% para 26.823,17 pontos. Pelo mesmo caminho foi o tecnológico Nasdaq que desceu 1,13% para 7.939,63 pontos.

O índice de Filadélfia SOX, sensível às tarifas devido à quantidade de empresas chinesas que o compõem, desvalorizou 2,36%. Este já estava sob pressão devido à Micron, cujas ações afundaram 11,09% depois ter apresentado lucros dececionantes no primeiro trimestre.

Os mercados foram abalados pelos rumores de que o Presidente norte-americano está a pensar em maneiras de reduzir a exposição financeira dos Estados Unidos à China, adianta a CNBC (conteúdo em inglês). Embora uma fonte tenha adiantado que essas ideias estão apenas numa fase inicial, a verdade é que a notícia deixou os investidores em alerta.

De acordo com uma fonte citada pela Bloomberg, uma das hipóteses será retirar as empresas chinesas da bolsa de Nova Iorque.