As bolsas norte-americanas abriram na linha de água, flutuando entre ganhos e perdas muito ligeiras. Os investidores estão a fazer um compasso de espera enquanto digerem as últimas notícias da atualidade política norte-americana, com as atenções a voltarem-se a queda os títulos do Facebook, novamente sob investigação.

O S&P 500 abriu na linha de água e a cotar nos 2.984,83 pontos. O industrial Dow Jones avança 0,10%, para 26.998,28 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq cai 0,10%, para 8.068,96 pontos.

A notícia de que o Departamento de Justiça dos EUA vai abrir uma nova investigação ao Facebook fez precipitar os títulos da rede social, num dia de relativa acalmia em Wall Street. As ações da empresa caem 1,69%, para 179,7 dólares. As autoridades querem averiguar se a empresa violou as leis da Concorrência, numa altura em que o Facebook já é investigado por três outras entidades judiciais e políticas no país.

Ao mesmo tempo, os investidores aguardam por mais informação relativa ao inquérito para o impeachment do Presidente, Donald Trump. A divulgação da queixa original que levou os Democratas avançarem com o processo mostra que o responsável decidiu denunciar o Presidente por temer repercussões para a segurança nacional do país. Mas ainda é cedo para avaliar se o processo pode ou não levar a uma destituição.

Além disso, os dados económicos divulgados esta quinta-feira foram pouco entusiasmantes. As autoridades norte-americanas confirmaram a desaceleração do PIB dos EUA no segundo trimestre, tendo a economia expandido apenas 2% tal como indicavam as primeiras estimativas.

Os mercados continuam igualmente à espera de novidades em torno das negociações comerciais entre EUA e China. Pequim admitiu esta quinta-feira estar em conversações com representantes norte-americanos e que poderão existir desenvolvimentos já em outubro.