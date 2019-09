Negociações comerciais animam Wall Street

Os principais índices de Nova Iorque encerraram a terceira sessão da semana no verde, numa altura em que o impeachment contra Donald Trump está a deixar os investidores menos receosos e começam a diminuir os receios quanto à guerra comercial. Na indústria, o destaque foram os títulos da Nike que avançaram quase 5%.

O índice de referência S&P 500 valorizou 0,58% para 2.987,38 pontos, acompanhando pelo tecnológico Nasdaq que somou 1,05% para 8.077,38 pontos. Por sua vez, o industrial Dow Jones ganhou 0,61% para 26.970,71 pontos.

Os receios quanto ao processo de impeachment a Donald Trump estão mais reduzidos. O Presidente norte-americano está a ser acusado de pressionar o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensk, para investigar o democrata Joe Bide. A Casa Branca já divulgou esta quarta-feira a conversa telefónica entre ambos.

Além disso, começam a chegar sinais de alívio das tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo. Isto depois de Donald Trump ter afirmado que um acordo comercial com a China é possível.

Nas cotadas, o destaque vai para as ações da Nike que dispararam 4,15% para dólares, depois de a empresa ter apresentado os resultados do primeiro trimestre, que ficaram acima das expectativas dos analistas.