Os principais índices de Nova Iorque encerraram em queda, com o processo de impeachment contra Donald Trump a causar receios nos investidores. A penalizar Wall Street esteve ainda um relatório que mostrou que dificilmente os Estados Unidos vão permitir que as empresas norte-americanas forneçam

O índice de referência S&P 500 desvalorizou 0,15% para 2.981,62 pontos, acompanhado pelo industrial Dow Jones que recuou 0,29% para 26.892,75 pontos. Pelo mesmo caminho foi o tecnológico Nasdaq que desceu 0,58% para 8.030,66 pontos.

Um relatório tornado público esta quinta-feira mostrou que Donald Trump não apenas tentou pedir interferência internacional nas eleições de 2020 nos Estados Unidos, como também tentou apagar evidências sobre isso. Esse documento é visto como de extrema importância para o processo de impeachment que foi aberto contra o Presidente.

“Isto cria mais incerteza à medida que as coisas continuam a ‘aquecer’. A denúncia [do funcionário da inteligência americana] foi mais prejudicial do que os próprios mercados estavam à espera”, diz Brown de Raymond James, citado pela Reuters (conteúdo em inglês).

A penalizar o desempenho das bolsas norte-americanas esteve outro relatório da Bloomberg que mostrou que dificilmente os Estados Unidos irão permitir que as empresas norte-americanas forneçam peças à Huawei, refere a Reuters.

Esta quinta-feira, o CEO da Huawei, Ren Zhengfei, anunciou que a empresa vai começar a produzir 5.000 postos de 5G por mês e que, no próximo ano, o objetivo é ter cerca de 1,5 milhões de estações. Contudo, nenhuma terá componentes norte-americanos.