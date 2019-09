Numa sondagem realizada já depois de o caso de Tancos tomar conta da campanha eleitoral, o PS dá um trambolhão. Cai para os 35,3% de intenções de voto, um dos valores mais baixos registados pelos socialistas nos inquéritos da Pitagórica para TSF/JN/TVI. Já o PSD registou uma subida, para os 28,9%, reduzindo-se a distância entre os dois partidos.

PS e PSD estão agora separados por 6,4 pontos percentuais, nas sondagens citadas pela TSF (acesso livre). No que diz respeito aos líderes, as tendências foram também replicadas. A avaliação de António Costa baixou para 11 pontos negativos, enquanto Rui Rio conta com 17 pontos positivos.

A distância entre o Bloco e a CDU também se estreitou. Enquanto os bloquistas caíram para os 9,1%, a coligação entre o PCP e o PEV subiu ponto e meio nas intenções de votos, tendo registado 7,8%. Segue-se o CDS, com 4,5%, depois de uma ligeira recuperação, e o PAN, com 3,2% das intenções de voto.

Entre os partidos ainda sem assento parlamentar, destaca-se o Livre, com 1,5%, e a Iniciativa Liberal, com 1,3%. Já o Chega recolhe 1,1% das intenções de voto, enquanto o Aliança se fica por meio ponto.