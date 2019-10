Depois de o PSD ter pedido a Eduardo Ferro Rodrigues uma reunião urgente no Parlamento por causa do caso de Tancos, o Presidente da Assembleia da República decidiu marcar uma conferência de líderes para 2 de outubro. Na agenda da reunião está a “apreciação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD”, avança o Público (conteúdo condicionado).

A conferência servirá então para decidir se se vai marcar uma comissão permanente extraordinária, que funciona mesmo quando os trabalhos no Parlamento estão suspensos. Enquanto o Bloco e o PCP não se opõem, o PS mostrou-se já contra o pedido do PSD, esta tarde.

“O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, respeitando o que tem sido a prática constitucional dos últimos 40 anos, entende que a Comissão Permanente e a Assembleia da República não devem ser instrumentalizadas em pleno período de campanha eleitoral, a menos de uma semana da data da ida às urnas”, lê-se na nota enviada às redações.

“Ainda menos se afigura razoável o pedido formulado pelo PSD, tendo em conta que assenta em insinuações e suposições e que procura misturar a esfera política e a judicial de forma pouco respeitadora do princípio da separação de poderes”, continuou ainda o PS.

Mesmo assim, o grupo parlamentar reitera que vai respeitar a decisão de Ferro Rodrigues, adiantando que será na Conferência de Líderes que transmitirão a posição sobre o requerimento apresentado pelo PSD. Conclui dizendo que não é “com convocatórias em cima da hora e ao arrepio do que são as práticas estabilizadas que se dignifica o debate e o escrutínio parlamentar”.

Já o Bloco “não se vai opor à realização da reunião” da Comissão Permanente, disse a coordenadora bloquista, Catarina Martins, aos jornalistas, à margem de uma ação de campanha nas ruas do centro do Porto. O PCP não se pronuncia oficialmente, mas não irá vetar a iniciativa do PSD, adianta o Expresso (acesso condicionado).