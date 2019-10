Revista de imprensa internacional

A cerca de um mês de passar a pasta a Christine Lagarde, Mario Draghi fez um balanço positivo do seu legado à frente do Banco Central Europeu e defendeu que os países com capacidade para estimular a economia o devem fazer. Em Espanha, o impasse político poderá provocar uma diminuição do peso do país nas decisões da UE e a falência da Thomas Cook poderá dar origem ao encerramento de 500 hotéis.

“Os opositores do euro não foram bem sucedidos” considera Draghi

Em entrevista ao Financial Times e a cerca de um mês de abandonar a liderança do Banco Central Europeu, Mario Draghi faz um balanço positivo do seu legado e mostra-se satisfeito com o que fez para salvar a Zona Euro. ” Os opositores do euro não foram bem sucedidos”, diz, acrescentando que “os cidadãos compreenderam os benefícios de uma moeda comum”. Mario Draghi defende ainda que os países com capacidade para puxar pela economia através de estímulos orçamentais devem fazê-lo. Leia a entrevista completa no Financial Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Cinco Dias

Espanha. Falência da Thomas Cook provocará o encerramento imediato de 500 hotéis

O presidente da Confederação espanhola de Hotéis e Alojamentos Turísticos alerta que “há 500 hotéis que vão encerrar de forma imediata” na sequência da declaração de falência da Thomas Cook e que a situação poderá tornar-se ainda pior, caso o executivo espanhol não tome medidas. Segundo Juan Molas destes 500 hotéis, 100 dependiam exclusivamente do operador turístico britânico e nos restantes o “volume de clientes oscilava entre os 30% e os 70%”. Em Espanha, os destinos mais afetados são as Canárias e as Baleares, com 40% do setor hoteleiro afetado, seguido de Costa del Sol (região da Andaluzia), com 20%. Leia a notícia completa no Cinco Dias (acesso livre, conteúdo em espanhol).

El País

Espanha corre o risco de perder peso na UE com o impasse político

Fontes comunitárias consultadas pelo El País alertam para a possibilidade de Espanha vir a perder peso na configuração política europeia. Esta hipótese surge na sequência do bloqueio político em que o país está mergulhado há quatro meses. Em causa estarão novos cargos europeus. O Palácio de Moncloa recusa essa visão e afirma que o país nunca teve tanta influência em Bruxelas como agora. Leia a notícia completa no El País (acesso livre, conteúdo em espanhol).

BBC

Conservadores ganham eleições na Áustria

O partido liderado por Sebastian Kurz, antigo chanceler austríaco, venceu as eleições legislativas que se realizaram este domingo na Áustria. Com quase todos os votos contados, o Partido Popular tem cerca de 37% dos votos, acima dos 31% registados nas últimas eleições. Com estes resultados, os conservadores poderão voltar a coligar-se com o partido ultranacionalista FPÖ, que obteve 16,1% dos votos. As outras opções para um Governo de coligação são os sociais-democratas (22%), verdes (14%) e liberais (8%). Leia a notícia completa na BBC (acesso livre, conteúdo em inglês).

The Guardian

Banguecoque poderá deixar de ser capital da Tailândia

O primeiro-ministro tailandês admitiu que Banguecoque poderá vir a deixar de ser a capital da Tailândia dados os elevados níveis de poluição, sobrelotação, congestionamento do trânsito e subida do nível da água do mar na cidade. O governante sugere que esta mudança ajudará Bangkok a superar os desafios urbanos. Durante o seu discurso na Conferência Mundial Connecting Thailand with the World o ex-general do exército tailandês apresentou duas opções para a eventual mudança. Ou “encontrar uma cidade que não seja nem muito longe nem muita cara” da atual capital, ou então “mudar para o exterior de Banguecoque para reduzir a aglomeração”. A Indonésia já tinha manifestado querer seguir os passos de Myanmar de transferir a capital para outra cidade. Leia a notícia completa no The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês).