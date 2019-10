Haitong vende negócio na Irlanda à casa-mãe por 12 milhões

O Haitong prossegue o seu processo de reestruturação. Chegou, agora, a acordo para a venda da subsidiária Haitong Investment Ireland (HIIP) à casa-mãe, a Haitong Securities, sociedade constituída na República Popular da China. A operação, que deverá permitir ao banco encolher o rácio de malparado para menos de 5%, será realizada por 12 milhões de euros.

A transação da HIIP para a Haitong Securities “insere-se no âmbito de uma restruturação societária do Grupo Haitong, cujo objetivo consiste na simplificação da estrutura societária do Haitong Bank”, refere a instituição que tem como CEO Wu Min e como chairman Lin Yong, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Com esta operação, o Haitong Bank obterá um “aumento de disponibilidade de ativos ponderados pelo risco (RWAs) bem como a redução de créditos não produtivos (NPLs) expressos no balanço do Haitong Bank, melhorando o rácio de NPLs de 20,7% para 4,6%”.

“O preço de venda da HIIP é de 12 milhões de euros“, sendo expectável que “o processo de venda esteja concluído até ao final do ano de 2019”. O Haitong Bank acrescenta que “a transação não terá impacto material nas demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019”.

Recorde-se que o Haitong Bank fechou o primeiro semestre do ano com lucros de 11 milhões de euros, com os responsáveis a sublinharem que se tratou de um resultado recorde que veio comprovar a sustentabilidade do modelo de negócio implementado pelo grupo chinês no antigo banco de investimento do BES.