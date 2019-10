Petróleo quebra nova barreira. Está abaixo dos 60 dólares

O barril de petróleo de referência europeia negoceia já abaixo dos 60 dólares. Apesar da ligeira recuperação na manhã desta terça-feira devido a sinais de uma quebra na produção petrolífera global, o preço da matéria-prima não escapou à maior queda trimestral deste ano.

Entre 1 de julho e 30 de setembro, o preço do brent de Londres afundou 8,67%, tendo o preço médio deste ano fixado nos 64,72 dólares por barril. Já o crude WTI norte-americano perdeu 7,53% no trimestre, colocando a média do ano nos 58,13 dólares por barril.

Ambos abriram a primeira sessão do novo trimestre em ligeira alta, mas quebrando importantes barreiras: o brent abaixo dos 60 dólares e o WTI dos 55 dólares por barril. A referência europeia segue a valorizar 0,30% para 59,43 dólares e a norte-americana a subir 0,54% para 54,36%.

Após pico com ataques a Arábia Saudita, preços têm vindo a cair

Depois de os ataques com drones que comprometeram metade da produção da Arábia Saudita, a Saudi Aramco anunciou esta segunda-feira que já recuperou a capacidade. Apesar disso, os ataques a 14 de setembro tiveram um forte impacto no mercado: a produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) caiu, em setembro, para o nível mensal mais baixo em oito anos.

Além da OPEP, a Rússia — que não pertence ao cartel, mas alinha com o acordo de cortes de produção em curso — produziu abaixo da quota e os EUA diminuem a produção há três meses consecutivos. Apesar de menos petróleo no mercado significar preços mais altos, os receios que a desaceleração económica causem uma quebra na procura global têm pressionado o valor do barril.

(Notícia atualizada às 08h40)