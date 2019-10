Preços do gás descem hoje. Saiba quanto pode poupar

A partir desta terça-feira, há preços mais baixos no gás natural. Os preços descem para quem se mantém no mercado regulado, mas também há um alívio na tarifa social. Quem está no mercado liberalizado deverá contar, igualmente, com uma poupança no final do mês, já que muitos operadores vão repercutir nas tarifas a queda dos preços de acesso à rede aprovadas pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Para os cerca de 277 mil consumidores que se mantêm no mercado regulado, a tarifa transitória do gás natural vai baixar 2,2% a partir de hoje, 1 de outubro. Esta descida deverá traduzir-se numa redução de 27 a 50 cêntimos numa fatura média mensal, consoante o consumo, revelam as contas da ERSE.

Maior alívio será sentido pelas famílias mais carenciadas, que beneficiam da tarifa social. Os consumidores com esta tarifa terão um desconto de 31,2% sobre as tarifas transitórias de venda a clientes finais. De notar que as tarifas sociais são aplicáveis a consumidores economicamente vulneráveis por todos os comercializadores quer do mercado regulado, quer do mercado liberalizado.

Quem está no mercado liberalizado também deverá ver a fatura com o gás natural encolher. Neste mercado, os operadores podem praticar as tarifas que entenderem, mas muitos preparam-se para repercutir nos valores a cobrar a quebra das tarifas de acesso às redes, que são pagas por todos os consumidores pela utilização das infraestruturas de redes. E estas vão recuar entre 6,8% e 26,2%, dependendo se se trata de acesso de baixa, média ou alta pressão.

De acordo com o Jornal de Notícias, a generalidade dos operadores vai rever em baixa as tarifas cobradas aos 1,2 milhões de consumidores que estão no mercado livre, de um total de 1,49 milhões. Ou seja, 98% do consumo de gás natural está já no mercado liberalizado.

“Mais de 90% da carteira de clientes da EDP Comercial terá uma redução média de 2,1%, em linha com a alteração da tarifa regulada. Para valores médios de consumo, a redução da fatura de gás natural, vai variar entre 2,5 e 9,5 euros por ano, consoante o escalão de consumo”, disse a empresa ao JN.

A Galp Energia fala numa “descida média da fatura entre 1,5% e 3%” para os quatro escalões, enquanto a Iberdrola diz que os seus clientes “vão verificar uma redução entre 2,3% e 5% nos preços finais. O valor médio de descida no universo da empresa é de 2,9%”. A Goldenergy diz que já baixou os preços a 1 de julho.