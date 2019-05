Preço do gás natural vai baixar a 1 de outubro

A ERSE — Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos — aprovou esta sexta-feira a descida nas tarifas transitórias do gás natural de 2,2% para clientes finais com um consumo inferior ou igual a 10 mil metros cúbicos. Além da redução destas tarifas, o regulador aprovou igualmente a proposta de baixar entre 6,8% e 26,2% as tarifas de acesso às redes.

Em relação à redução de 2,2% dos preços para clientes finais, a ERSE aponta que a mesma vai beneficiar “apenas cerca de 280 mil consumidores que permanecem no comercializador de último recurso e que representam cerca de 3% do consumo total nacional”. Os novos preços entram em vigor a 1 de outubro próximo, mantendo-se inalterados até final de setembro do próximo ano.

Além destes 280 mil consumidores, a tarifa definida para este universo é também determinante no apuramento da tarifa social para o gás natural, com os clientes com acesso a este tarifário a beneficiar “de um desconto de 31,2% sobre as tarifas transitórias de venda a clientes finais, conforme despacho do membro do Governo responsável pela área da energia”, diz a ERSE.

Já em relação às tarifas de acesso às redes, estas vão recuar entre 6,8% e 26,2%, dependendo se se trata de acesso de baixa ou alta pressão. Por tarifas de acesso à rede entende-se o pagamento por todos os consumidores da utilização das infraestruturas de redes.