Com as novas tarifas e preços aprovados pela ERSE — Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos – para o gás natural, 277 mil consumidores vão pagar menos 2,2% nas tarifas transitórias já a partir de 1 de outubro.

A descida de 2,2% aplica-se aos clientes finais com um consumo inferior ou igual a 10 mil metros cúbicos, e estará em vigor até 30 de setembro do próximo ano. Os consumidores contemplados por estas variações são aqueles que “permanecem ainda no comercializador de último recurso e que representam cerca de 3% do consumo total nacional”, aponta a ERSE, em comunicado.

Já a tarifa social para o gás natural para os clientes com acesso a este tarifário beneficia “de um desconto de 31,2% sobre as tarifas transitórias de venda a clientes finais, conforme despacho do membro do Governo responsável pela área da energia”, de acordo com a ERSE.

As tarifas de acesso às redes, cujas variações foram aprovadas no final de maio, verão também uma redução de entre 6,8% e 26,2%, dependendo se se trata de acesso de baixa ou alta pressão. As revisões em baixa das taxas de remuneração aplicadas às infraestruturas do Sistema Nacional de Gás Natural, a “maior exigência imposta aos custos de exploração das atividades reguladas” e o aumento da procura são alguns dos fatores que influenciam esta evolução de preços.