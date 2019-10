O Tesouro vai ao mercado para trocar dívida, com o objetivo de adiar reembolsos para daqui a oito anos. A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP anunciou esta terça-feira que a operação irá realizar-se às 10h desta quarta-feira e que irá comprar títulos que venciam em 2021 e 2022. Oferece em contrapartida, obrigações com maturidade em 2023 e 2027.

“O IGCP vai realizar no próximo dia 2 de outubro pelas 10h uma oferta de troca recomprando Obrigações do Tesouro com maturidade em 2021 e 2022”, explica a agência liderada por Cristina Casalinho.

A primeira linha de OT, que vence a 15 de abril de 2021 e tinha sido aberta em 2005, tem um montante vivo de quase 10,8 mil milhões de euros. Já a outra linha, com maturidade a 17 de outubro de 2022 e que tinha sido aberta em 2015, tem 10,7 mil milhões por reembolsar.

Em contrapartida, o IGCP vai emitir OT que vencem em 25 de outubro de 2023 e em 14 de abril de 2027, ou seja, a quatro e oito anos. Esta será a quinta operação de troca de dívida que o IGCP realiza este ano e segue em linha com a estratégia de aproveitar as atuais baixas taxas de juro para emitir dívida mais barata e alongar maturidades dos reembolsos.

As OT benchmark, a dez anos, negoceiam em mercado secundário com uma yield de 0,195%. Os títulos que o Tesouro quer comprar no mercado, a um e dois anos, têm ambas juro negativo, de -0,427% e -0,599%, respetivamente.

Além desta operação, Portugal adiou, em janeiro, o reembolso de 700 milhões de euros para 2028. Em março, foram outros 619 milhões de euros em dívida que vencia em 2030. E em maio, o Tesouro empurrou ainda o reembolso de 742 milhões de euros para 2026 e, em julho, mais 797 milhões. O total de dívida cujos reembolsos foram adiados já vai em 2.858 milhões de euros, este ano.