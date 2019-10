Revista de imprensa internacional

Na Suíça, o responsável pelas operações do Credit Suisse demitiu-se na sequência do envolvimento num esquema de espionagem a um antigo colaborador do banco de investimento. Em Espanha, a revisão do PIB espanhol fez aumentar o défice e o país corre o risco de não atingir a meta pretendida para este ano. Por outro lado, no dia em que se celebram os 70 anos da República Popular da China, milhares de pessoas saíram à rua em Hong Kong num protesto não autorizado e que está a ter contornos violentos.

Bloomberg

CEO do Credit Suisse ilibado de escândalo de espionagem, mas braço-direito demite-se

O chief operating office (COO) do Credit Suisse, Pierre-Olivier Bouee, responsável pelas operações do banco suíço, demitiu-se depois de uma investigação interna ter mostrado que contratou um espião para investigar um antigo trabalhador do banco de investimento. Já o CEO Tidjane Thiam foi ilibado. O antigo gestor de ativos do banco Iqbal Khan descobriu que estava a ser espiado após ter sido contratado pelo UBS, rival do Credit Suisse. O objetivo era assegurar que o antigo colaborador não tentaria convencer antigos colegas ou clientes a transitarem para o banco rival. Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Cinco Días

Revisão do PIB espanhol eleve o défice de 2018 e põe em causa os 2% de 2019

À semelhança do que aconteceu em Portugal, o Instituto Nacional de Estatística espanhol reviu o cálculo do PIB em Espanha. No entanto, esta correção, realizada de cinco em cinco anos, levou a uma revisão em baixa do crescimento da economia espanhola, em 2018, para 1,202 biliões de euros (do anterior 1,208 biliões). Ao mesmo tempo, alterou os números da expansão no segundo trimestre do ano para 0,4%. Em consequência destas modificações, o défice é afinal mais elevado, dificultando o objetivo de o fixar abaixo de 2%. O défice público do ano passado subiu para 2,53%, contra 2,48% em 2017. Leia a notícia completa no Cinco Dias (acesso livre, conteúdo em espanhol).

The Guardian

Planos secretos para a fronteira da Irlanda desmentidos por Boris Johnson

O primeiro-ministro britânico desmentiu que pretende implementar controlos alfandegários na fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. Este seria o plano alternativo para resolver o problema do backstop, segundo tinha noticiado a imprensa britânica na segunda-feira. Boris Johnson contrariou a informação, afirmando que o plano para o backstop é outro, mas que não o pode divulgar por ainda estar em negociações com Bruxelas. As propostas do Reino Unido para um “novo acordo” com a UE estão a ser debatidos na conferência do Partido Conservador que termina na quarta-feira. Leia a notícia completa no The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês).

South China Morning Post

Protestos violentos em Hong Kong marcam 70 anos da República Popular da China

Milhares de pessoas estão em protestos pelas ruas de Hong Kong, apesar de o Governo ter proibido qualquer manifestação por se tratar dos 70 anos da República Popular da China. Há relatos de confrontos com a polícia, que acusa os manifestantes de utilizarem um líquido corrosivo que queimou a pele dos agentes e jornalistas. Neste cenário, um homem terá sido atingido a tiro pela polícia, mas ainda não existem detalhes das circunstâncias nem da identidade do homem em causa. Leia a notícia completa no South China Morning Post (acesso livre, conteúdo em inglês).

Reuters

Homem condenado à morte no Irão por espiar aos EUA

De acordo com a agência Reuters, citando um porta-voz judicial, uma pessoa foi condenada à pena de morte no Irão por espiar para os Estados Unidos da América. O tribunal iraniano condenou ainda duas pessoas a dez anos de prisão por espiarem para os norte-americanos e outra por espiar para o Reino Unido. Em julho, as autoridades iranianas tinham condenado à morte 17 elementos da CIA, a agência de informação norte-americana. Leia a notícia completa na Reuters (link indisponível).