Hoje nas notícias: Professores, Venezuela e despedimentos

Estatuto da Carreira Docente Universitária não está a ser cumprido e há professores a menos no topo da carreira. Este é um dos principais destaques nos jornais, que noticiam ainda as suspeitas da Justiça sobre contratos celebrados pelo Governo de Sócrates com a Venezuela. No campo empresarial, estão nas notícias o PER da Valentim de Carvalho, os despedimentos na Tegopi e a retirada de bancos na Fertagus.

Só 20% dos professores universitários estão no topo da carreira

A lei do Estatuto da Carreira Docente Universitária, de 2009, prevê que os professores das universidades que se encontram no topo da carreira (catedráticos e associados) representem entre 50% e 70% do total deste setor do ensino. No entanto, atualmente, o peso é de apenas 20,4% e tem vindo a diminuir desde a entrada em vigor da legislação, há dez anos. Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

Justiça investiga contratos feitos pelo Governo de Sócrates com Chávez

Contratos celebrados pelo antigo Governo, que foi liderado pelo socialista José Sócrates, com Hugo Chávez, o então Presidente da Venezuela que morreu em 2013, estão na mira da justiça. O juiz Ivo Rosa já pediu aos ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Economia as atas das comissões de Alto Nível e de Acompanhamento dos acordos assinados entre Portugal e Venezuela, em 2008. Em causa estão negócios do grupo Lena e a investigação acontece no âmbito da Operação Marquês, em que Sócrates é arguido. Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago).

Valentim de Carvalho deve mais de seis milhões à banca e ao Estado

A Estúdios Valentim de Carvalho – Gravações e Audiovisuais entraram em Processo Especial de Revitalização (PER), com dívidas a cinco dezenas de entidades. No total, a dívida ascende a quase 16 milhões de euros, sendo que 3,6 milhões são ao Estado. À banca — Caixa Geral de Depósitos (o banco que reclama o valor mais elevado), Novo Banco, BPI, Santander Totta e Abanca — são devidos outros 2,7 milhões. A empresa está, desde agosto, sob administração judicial no âmbito do processo de revitalização. Leia a notícia em completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Tegopi afixa nomes de funcionários que vai despedir

Os trabalhadores da Tegopi, em Vila Nova de Gaia, estão esta terça-feira em protesto depois de a empresa ter decidido afixar os nomes dos funcionários que pretende despedir. A fabricante de torres eólicas é detida em 70% por um fundo público gerido pela PME Investimentos, tendo apresentado insolvência, em junho, com dívidas de 30,6 milhões de euros. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso pago).

Passageiros vão decidir retirada de bancos na Fertagus

A transportadora Fertagus, que gere o comboio da Ponte 25 de Abril, vai lançar um inquérito junto dos utentes ainda este mês. Os passageiros poderão dar opinião sobre a retirada de bancos dos comboios e a empresa admite não fazer alterações. A Fertagus ainda vai, assim, reavaliar a retirada de bancos, medida que está a ser testada numa das 18 unidades da empresa desde o final de maio para responder ao aumento de 20% da procura de passageiros com a introdução dos novos passes. Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago).