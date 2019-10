Já pensou em trabalhar na Cisco Portugal, na Mars (Mars Ibéria e Royal Canin), na EY, no SAS Institute Software, na AbbVie ou no Banco Santander? Estas são as seis multinacionais em Portugal a figurar na lista dos melhores sítios para trabalhar no mundo de 2019, compilada pela Great Place To Work.

“Criar uma cultura de alta confiança que seja transversal a todas as suas localizações, é um desafio do tamanho do próprio”, diz o CEO e Country Manager do Great Place to Work Portugal, citado em comunicado. As empresas representadas em Portugal distinguidas são assim reconhecidas por aplicar “a cultura externa adaptada à realidade nacional.”

Há alguns requisitos para figurar neste ranking, sendo que “a empresa tem que estar presente em 5 ou mais listas nacionais do Great Place to Work, ter 5.000 colaboradores ou mais no mundo e pelo menos 40% da força de trabalho (ou 5.000 colaboradores) deve estar fora do país de origem”.

Já no ranking nacional, que contempla apenas as multinacionais em Portugal, o primeiro lugar cabe à Mars. Segue-se a SAS Institute Software, e o pódio fica completo com a farmacêutica Mundipharma.

Existem também prémios sociais, que distinguem práticas específicas nas empresas em solo nacional. Na igualdade de género é a Mars que se destaca, enquanto a Teleperformance é campeã na atração de jovens talentos. No que diz respeito à responsabilidade social das organizações e sustentabilidade, é a farmacêutica AbbVie que fica em primeiro lugar.

Veja o top 10 do ranking nacional dos melhores lugares para trabalhar: