O Haitong ainda não sabe se vai ganhar ou perder com a venda à casa-mãe da sua subsidiária irlandesa. O banco de investimento divulgou, esta quarta-feira, uma adenda no site da CMVM onde informa que com esta operação terá uma potencial perda ou ganho que cai no intervalo entre -500 mil euros e +500 mil euros.

“No seguimento da comunicação divulgada pelo Haitong Bank em 30 de setembro de 2019 sobre o contrato de compra e venda celebrado com a Haitong International Holdings Limited para a venda da Haitong Investment Ireland, o Haitong Bank informa que terá uma potencial perda ou ganho no intervalo de -500 mil euros e +500 mil euros”, dá conta o comunicado publicado no site do regulador da bolsa.

O Haitong explica que o resultado a alcançar está “dependente do Valor do Ativo Líquido da Haitong Investment Ireland apurado à data da conclusão da venda“. Diz ainda que os valores correspondem apenas a “um intervalo indicativo e estão sujeitos a ajustes no âmbito dos procedimentos de Due Diligence“, e que “as potenciais perdas ou ganhos apenas serão refletidos nas contas do Banco quando se materializarem”.

Foi na passada terça-feira que o Haitong deu conta da alienação, no âmbito da sua reestruturação, da subsidiária irlandesa por 12 milhões de euros, indicando na altura ser expectável que a conclusão da operação seja feita até ao final deste ano.

Na ocasião, o banco de investimento adiantou que com esta operação, obterá um “aumento de disponibilidade de ativos ponderados pelo risco (RWAs) bem como a redução de créditos não produtivos (NPLs) expressos no balanço do Haitong Bank, melhorando o rácio de NPLs de 20,7% para 4,6%”.