O El Corte Inglés vai estrear-se no mercado imobiliário com a sua própria empresa de venda de ativos. O grupo espanhol quer aproveitar para vender um conjunto de imóveis que tem no mercado desde o início do ano, aproveitando, ao mesmo tempo, a posição que tem como um dos maiores proprietários em Espanha para rentabilizar ainda mais o negócio.

A ideia nasceu depois de, em março, o El Corte Inglés ter posto à venda uma carteira com 95 imóveis, avaliada em mais de 1.500 milhões de euros. Este portefólio, chamado “Green”, vai permitir ao grupo reduzir a dívida que tinha e que ascendia a 3.367 milhões de euros. Apesar de ter recebido várias propostas, a decisão passou por desenvolver o próprio negócio imobiliário, aproveitando as vantagens, explicou a empresa, citada pelo Expansión (conteúdo em espanhol).

Nasce assim o El Corte Inglés Real Estate, uma nova área de negócio do grupo, que agrupará três divisões: obras e construção, com uma equipa de arquitetos, engenheiros e profissionais especializados na construção de centros comerciais; exploração e gestão de ativos imobiliários; e El Corte Inglés Empresas, dirigida a clientes internacionais. Na liderança estará Javier Catena, que entrou para o grupo espanhol em março.

“A nova unidade de negócio integrará todas as áreas relacionadas com a atividade imobiliária e aproveitará a experiência das equipas de construção, arquitetura, engenharia, projetos e obras, interiores e decoração, etc.”, explicaram fontes da empresa ao jornal espanhol.

Além de gerir e promover os seus próprios ativos, o El Corte Inglés pretende tirar partido dos seus conhecimentos e recursos, levando a cabo projetos de construção, promoção e reabilitação para terceiros, assim como outro “tipo de iniciativas que possam atrair qualquer tipo de cliente empresarial”, como por exemplo a criação e reabilitação de hotéis e lojas.

O portefólio que o grupo espanhol colocou à venda em março ficou a cargo da PwC e, de acordo com fontes do mercado ao Expansión, a intenção do El Corte Inglés é agora rescindir contrato com a consultora ou reduzir a participação que tem no capital da big four.