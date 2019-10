PS e PSD mais próximos nas sondagens. PAN ultrapassa CDS

A três dias da ida às urnas, o fosso nas intenções de voto entre o PS de António Costa e o PSD de Rui Rio estreitou-se em 0,4 pontos percentuais (p.p) para 8,5 p.p.. De acordo com a sondagem da Pitagórica feita para a TSF, TVI e JN, o CDS-PP está agora na última posição entre os partidos com assento parlamentar, com o PAN de André Silva a ultrapassar o partido de Assunção Cristas.

A liderar as intenções de voto nas eleições legislativas, o PS recolhe 37,3% as intenções de voto. Já o PSD recupera 0,3 p.p., subindo para 28,8% e ficando a 8,5 p.p do partido de António Costa.

À esquerda, o Bloco de Esquerda recuperou, recolhendo agora 9,2% das intenções de voto. Já a CDU (PCP coligado com o PEV) tem 6,6% das intenções de voto. Logo atrás aparece o PAN, com 4,4% das intenções de voto, seguido pelo CDS-PP com 3,9%.

Entre os partidos sem representação parlamentar, o CHEGA e o Aliança destacam-se com 1,5% das intenções de voto. A Iniciativa Liberal e o LIVRE estão agora com 0,9%.

Este estudo de opinião teve por base 600 entrevistas recolhidas durante quatro dias.