Arrendar uma casa está cada vez mais caro. No primeiro semestre, os preços das rendas aumentaram mais de 9%. A média do país está nos cinco euros por metro quadrado, mas há 37 municípios que ultrapassaram largamente esse valor. É em Lisboa que estão as freguesias mais caras, nomeadamente Santo António, onde o metro quadrado já custa 14,12 euros. Mas o destaque vai para Carnide, onde os preços dispararam mais de 20%.

O metro quadrado do arrendamento está nos 11,71 euros em Lisboa, tendo subido 12,7% face ao primeiro semestre do ano passado. Mas há freguesias onde os preços são bem mais elevados, e outras onde os preços dispararam. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), Santo António continua a ser o “campeão” da capital, com o metro quadrado a custar 14,12 euros. Nesta freguesia os preços subiram 7,8%, mas esta evolução foi a quarta mais baixa observada de Lisboa entre janeiro e junho.

A verdadeira estrela foi Carnide. Nesta freguesia na zona norte de Lisboa, os preços das rendas dispararam 20,5% para uma média de 13,21 euros, a maior subida observada na capital. E nem tem a ver com o número de novos contratos de arrendamento celebrados neste período, que aumentaram em oito para um total de 99. A razão é outra.

“Carnide foi remodelada nos últimos quatro ou cinco anos. Os investidores chineses começaram a comprar casas que estavam velhas, a cair, renovaram-nas e revenderam-nas”, começa por explicar ao ECO Alexandra Melo e Castro, consultora imobiliária na Remax Telheiras. “Hoje Carnide é uma zona giríssima, histórica e cheia de vida”.

Além disso, diz a especialista, Carnide está próxima do Lumiar, considerada a Alta de Lisboa, e de outros pontos importantes como o Colégio Miliar, o Centro Comercial Colombo. “E, obviamente, cresceu exponencialmente a nível de oferta de arrendamento e da procura, porque antes as pessoas não procuravam”, rematou.

Evolução das rendas no primeiro semestre (em %)

Fonte: INE | 1.º semestre

Para além de Carnide, importa ainda referir a evolução das rendas na freguesia de Avenidas Novas, onde os preços também dispararam 20,1% para uma média de 13,16 euros, Ajuda (19,1% para 11,91 euros), Alcântara (18,4% para 11,44 euros) e Benfica (17,6% para 10,89 euros).

Entre as freguesias mais caras, destaque ainda para a Misericórdia (14,03 euros por metro quadrado), Parque das Nações (13,67 euros) e a Estrela (13,34 euros). Já a mais barata para arrendar casa é Santa Clara, com uma média de 8,63 euros por metro quadrado. Atrás aparece Marvila (9,96 euros) e o Beato (dez euros). Mas há também 13 outras freguesias onde o metro quadrado ultrapassa a média da capital.