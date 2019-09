As famílias estão a ter maior dificuldade no pagamento, e algumas já estão a falhar, das prestações do crédito ao consumo, devido ao aumento das rendas nos centros urbanos, noticia o jornal Público esta terça-feira, citando um administrador da intermediária financeira Reorganiza.

Segundo João Morais Barbosa, muitos destes créditos ao consumo têm taxas de juro muito elevadas, o que aliado ao aumento pronunciado das rendas das casas nos grandes centros urbanos, está a deixar as famílias em maiores dificuldades.

A intermediária financeira diz que tem recebido mais pedidos de apoio das famílias em situações de maior fragilidade financeira, especialmente daquelas que não viram as suas rendas renovadas e são obrigadas a procurar casa mais longe dos centros onde trabalham, com rendas mais elevadas, e com o resto dos custos, como os do transporte, a aumentarem também.