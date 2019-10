Hoje nas notícias: Sondagens, Maló e Crédito Agrícola

A dois dias das eleições legislativas são conhecidas as últimas sondagens, que apontam para uma vitória sem maioria absoluta pelo PS. Após os resultados, Rui Rio vai avaliar se fica ou na liderança do PSD, dependendo da estabilidade da solução governativa encontrada. A banca está também em destaque com as perdas para os portugueses com o perdão da dívida da Maló Clinic, bem como a avaliação do Banco de Portugal ao novo chairman do Crédito Agrícola.

Diferença entre PS e PSD cai para dez pontos

Na última sondagem antes das eleições legislativas do próximo domingo, o PS garante a vitória, mas não chega à maioria absoluta. Os socialistas perderam força e a diferença entre o partido de António Costa (38%) e o PSD de Rui Rio (28%) situa-se em apenas dez pontos, em comparação com os anteriores 19 pontos. O cenário mais favorável a Costa é que tenha de escolher apenas um parceiro para negociar entre três partidos à esquerda — BE, CDU e PAN –, revela a sondagem Expresso/SIC, realizada pelo ISCTE e ICS. Leia a notícia completa no Expresso (acesso pago).

Rio admite continuar à frente do PSD se tiver meia-vitória

Rui Rio não irá abandonar a liderança do PSD, caso o partido não vença as eleições de domingo. Diz que irá avaliar não só o resultado conseguido pelo PSD, mas também o do PS, no rescaldo das legislativas. “Depende dos resultados e das circunstâncias”, afirmou o social-democrata, clarificando que quanto menos estável for a solução de Governo de Costa maior é a probabilidade de ficar. “Vamos olhar para o xadrez que sair dali”, acrescentou. Leia a notícia completa no Observador (acesso pago).

Perdão da dívida da clínica Maló custa 30 milhões aos portugueses

A Malo Clinic, recentemente comprada pelo fundo de capital de risco Atena, conseguiu um perdão de 90% de uma dívida de 67,5 milhões de euros. Sabe-se agora que a reestruturação, ao abrigo do Plano Especial de Revitalização (PER) e que tinha sido anunciada na semana passada, terá custos para os contribuintes em Portugal. Em causa estão perdas significativas para o Novo Banco, para a Caixa Geral de Depósitos e para a Segurança Social. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso pago).

Novo chairman do Crédito Agrícola arrisca ser chumbado pelo BdP

O novo chairman proposto para o Crédito Agrícola poderá não passar no teste do Banco de Portugal. O supervisor questionou o banco sobre António Varela, por este ser acionista da startup de factoring Netinvoice que tem o concorrente Banco CTT como parceiro. O Banco de Portugal vê obstáculos no registo e pediu esclarecimentos ao Crédito Agrícola sobre as condições de António Varela para presidir ao Conselho Geral e de Supervisão. Leia a notícia completa no Jornal Económico (acesso pago).

Juiz Rui Rangel recusa explica fortuna

O juiz desembargador Rui Rangel recusou explicar o nível o nível de vida acima dos rendimentos recebidos, esta quinta-feira ao Conselho Superior da Magistratura, onde foi questionado no âmbito de um processo disciplinar. O magistrado foi confrontado com emails e escutas telefónicas que indiciam a prática de crimes, mas negou qualquer crime. O projeto de sanção disciplinar será entregue a um relator para que seja depois apresentado a plenário. Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago).