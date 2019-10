O Fundo de Fundos para a Internacionalização (FFI) já tem aprovada a forma de financiamento dos seus custos. Em causa está uma comissão de gestão anual mínima de 70 mil euros que é calculada em função do montante global do fundo — neste caso 100 milhões de euros. A proposta já tinha sido aprovada em conselho geral e foi publicada esta sexta-feira em Diário da República. Em causa estão três taxas diferentes à semelhança do que acontece com outros fundos de fundos.

O despacho explica que a comissão de gestão é definida da seguinte forma:

0,5% ao ano sobre o capital realizado à data no FFI, acrescida de, 0,5% ao ano sobre o montante acumulado de investimentos realizados pelo FFI acompanhados diretamente pela IFD, e 0,35% ao ano sobre o montante acumulado de investimentos realizados pelo FFI acompanhados indiretamente pela IFD, por exemplo, noutros fundos de fundos ou veículos de investimento indireto geridos por outras entidades.

“A comissão de gestão deverá ser calculada tomando por referência o montante de capital realizado no FFI, deduzido de quaisquer reembolsos de capital, aferido no final de cada trimestre civil”, explica o despacho. “A comissão de gestão deverá ser calculada sobre a média dos valores trimestrais referidos no número anterior, no final do mês seguinte ao trimestre em referência”.

A comissão destina-se a pagar os custos associados à atividade do FFI, sendo que a comissão de remuneração está sujeita a revisão periódica a cada três anos. O despacho produz efeitos a partir da data da assinatura, ou seja, 18 de setembro.

O FFI é um projeto criado pelo Governo que pretende alavancar fundos que, em regime de coinvestimento, com investidores institucionais, públicos e privados, permitam apoiar e desenvolver projetos e iniciativas de internacionalização da economia e das empresas portuguesas.

Ao promover iniciativas de internacionalização de empresas portuguesas, através da aquisição de participações minoritárias ou ativos derivados em fundos que suportem projetos ou acesso a projetos, o FFI pretende contribuir para o aumento do investimento português no estrangeiro, do investimento direto estrangeiro e exportações das empresas nacionais, bem como para a diversificação de mercados de destino das exportações nacionais.