O preço do gasóleo vai descer na próxima semana, mas a gasolina não. O litro de diesel vai ficar 1,88 cêntimos mais barato já a partir de segunda-feira, enquanto no caso da gasolina a descida será de apenas 0,11 cêntimos, disse ao ECO uma fonte do setor. Esta é a segunda semana consecutiva de quebra nos preços e reflete a correção dos preços do petróleo nos mercados internacionais.

O preço médio do gasóleo, o combustível mais usado pelas famílias portuguesas, deverá passar assim para nos 1,36 euros por litro. Quanto à gasolina, o preço por litro deverá rondar os 1,50 euros, de acordo com cálculos feitos com base nos últimos valores de referência da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

O preço de venda ao público nas bombas poderá variar. O custo dos combustíveis é atualizado semanalmente, à segunda-feira, tendo por base os preços de referência do petróleo e derivados nos mercados internacionais.

A atualização da próxima semana reflete a descida dos preços do petróleo nos mercados internacionais, que corrigem após um disparo no valor da matéria-prima devido aos ataques a refinarias na Arábia Saudita, que provocaram falhas no fornecimento mundial de petróleo.

O brent, que negoceia em Londres e é usado como referência para as importações na Europa, está abaixo dos 60 dólares por barril. Já o crude WTI norte-americano vale menos de 55 dólares.