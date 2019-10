A Barkyn, startup portuguesa de subscrição de comida canina, foi convidada diretamente pela Google para participar na primeira edição do programa “Startups Growth Lab”, uma iniciativa que reúne googlares de todo o mundo. Já é a segunda vez que a gigante tecnóloga convida a Barkyn para participar num programa de aceleração para startups.

A Google selecionou dez startups e a Barkyn é a única portuguesa. O programa já está a decorrer em Madrid através de formação remota e presencial e termina a 23 de outubro. Dia 9 de outubro a Barkyn ruma em direção a Madrid para dar início à segunda parte do programa, a parte presencial.

“Este programa é diferente do primeiro, é muito mais focado em crescimento e expansão, pretendemos aumentar o número de clientes. Está a ser uma injeção de know how para nós e está a ser muito bom porque vem acrescentar uma grande sofisticação aos nossos métodos. Aprendemos com uma grande empresa e podemos adaptar o conhecimento à nossa realidade. Com este programa pretendemos aumentar o número de clientes na Europa”, explica o CEO da empresa, André Jordão.

“Este ano fomos a única empresa convidada. É bastante motivante para nós despertar o interesse da Google”, refere com orgulho o CEO da Barkyn. Acrescenta que não há nenhum custo associado em ingressar no programa Startups Growth Lab e explica ao ECO que “a Google tem interesse estratégico em estabelecer contacto direto com estas startups”.

Fundada em 2017 por André Jordão e Ricardo Macedo, a start up portuguesa, sediada no Porto, oferece serviço de subscrição para donos de cães, que garante alimentação mensal, surpresas e até uma veterinária online dedicada aos animais de estimação. Para além de Portugal, a Barkyn já está presente em Espanha e Itália. O CEO revela ao ECO que ainda este ano vão expandir o negócio para um quarto mercado europeu.

Mesmo com a expansão para outros mercados, André Jordão destaca que tencionam centralizar “talento nacional e internacional” na cidade do Porto.

Atualmente, a marca portuguesa vende cerca de 40 toneladas de comida canina por mês. Através da subscrição na plataforma da Barkyn os donos garantem aos seus companheiros de quatro patas alimentação mensal personalizada e veterinária online. Desde low cost a super premium há subscrições para todos os gostos e para todas as carteiras. Os preços variam entre os 25 e os 70 euros.

Atualmente a Barkyn tem 30 colaboradores e conta com um ritmo de crescimento anual de 300%. O volume é a alma do negócio e são números que a empresa nortenha prefere não divulgar. Quanto ao futuro pretendem ser “líderes europeus neste tipo de serviços para animais de estimação”.