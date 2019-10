O multimilionário Warren Buffett vai entrar em Portugal. Como? Através do mercado imobiliário. A Berkshire Hathaway HomeServices (BHHS), onde o norte-americano é o principal acionista, deu esta sexta-feira o pontapé de entrada em terras lusas através de uma parceria com a Portugal Property. O objetivo é o mercado de luxo, principalmente no Porto, Lisboa e Algarve.

A agência vai passar a atuar no mercado como Berkshire Hathaway HomeServices Portugal Property e, dentro de cinco anos, espera duplicar de tamanho. A porta de entrada, a Portugal Property, conta atualmente com sete escritórios no país, mas o objetivo passa por abrir outros dois e contratar mais consultores imobiliários. “Não queremos ser a maior, mas a melhor empresa do planeta”, disse Claudio Prattico, managing director da BHHS esta sexta-feira, durante um encontro com jornalistas.

Para o responsável, Portugal é “o segredo melhor guardado” do imobiliário e “não há como não gostar”. As cerca de seis horas que ligam o país a Nova Iorque aumentam ainda mais o interesse, assim como a segurança e a “simpatia das pessoas”. “É um mercado com muito potencial e a tendência é de continuar a atrair investidores”, sublinhou.

As zonas de interesse passam por Lisboa, Porto e Algarve, mas também pela Comporta e pelo Douro. “Qualquer sítio que seja atrativo para viver”, disse Michael Vincent, CEO da Portugal Property.

O foco serão os mercados de escritórios e residencial, sendo que o setor hoteleiro também é uma hipótese. E para isso, explicou Claudio Prattico, a empresa norte-americana quer trazer para cá “práticas de trabalho” e “especialistas”. “Ajudamos as empresas a crescer em qualquer país do mundo”.

Ressalvando que os principais clientes são internacionais (80%), o objetivo é aumentar a quota de clientes nacionais. “Queremos mudar isso, ter clientes mais locais”, rematou.

No ano passado, a Portugal Property conta com 43 agentes imobiliários e registou um volume de negócios de quase 90,5 milhões de euros. Já a rede Berkshire Hathaway HomeServices gerou cerca de 113,5 mil milhões de euros em volume de vendas no ano passado.