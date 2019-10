O PS recuperou terreno, mas mantém-se aquém da maioria “inequívoca” que tanto pediu. De acordo com a sondagem feita pela Pitagórica para a TSF, Jornal de Notícias e TVI, há agora 9,4 pontos percentuais (p.p.) a separar os socialistas dos social-democratas, um fosso ligeiramente maior do que aquele que tinha sido verificado, na quinta-feira.

A liderar as intenções de voto nesta legislativa, o PS recolhe 37,2%, tendo recuperado alguma vantagem em relação ao PSD, nas duas últimas semanas. O partido de Rui Rio recolhe, por sua vez, 27,8% das intenções de voto, estando a 9,4 p.p. do partido de António Costa.

Em terceiro lugar, mantém-se o Bloco de Esquerda, com 9,2% das intenções de voto. Segue-se a CDU, com 6,6%, o PAN com 4,8% e, em último lugar entre os partidos com assento parlamentar, o CDS-PP com 4,6%.

Já entre os partidos que ainda não têm representação parlamentar, é o CHEGA que se destaca, com 1,8% das intenções de voto, seguindo-se a Aliança de Santana Lopes com 1,1%. O LIVRE e o Iniciativa Liberal recolhem 0,9%, cada um.

Este estudo de opinião teve por base 600 entrevistas recolhidas durante quatro dias.