Portugal capta 166 projetos para hotéis em meio ano

O setor hoteleiro continua a atrair investimento em Portugal. No primeiro semestre, o país captou 166 novos projetos para hotéis, mais 23% do que no período homólogo, com a maioria das obras a situar-se nas regiões do Norte e do Alentejo. Os dados foram recolhidos pela Confidencial Imobiliário e citados pelo Jornal de Notícias.

O Porto atraiu sete novos hotéis de quatro ou mais estrelas e 11 unidades de categorias inferiores, uma área total superior a 2.300 metros quadrados. São mais do que os 13 investimentos em carteira que estão previstos para Lisboa, entre os quais quatro com mais de quatro estrelas, apesar de a área total ser superior, a rondar os 3.200 metros quadrados.

A região do Alentejo contabilizou 32 novos projetos hoteleiros, a maioria no concelho de Grândola. Mas é em Vila Nova de Gaia que se encontra a maior obra em termos de dimensão. Trata-se de uma requalificação de um espaço que tem mais de 35.600 metros quadrados.

O país prepara-se para receber, até ao final do ano, cerca de 27 milhões de turistas. As receitas estimadas rondam os 17 mil milhões de euros, de acordo com o jornal.