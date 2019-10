A agência Standard & Poor’s (S&P) considera que o risco de que o Reino Unido saia da União Europeia (UE) sem acordo é “alto” e antecipa uma redução do PIB de 2,8% em 2020 no caso de um Brexit abrupto.

A agência de rating realizou um estudo que parte da base de que este país não abandonará o bloco comunitário sem consenso com Bruxelas, mas reconhece que o risco de uma saída abrupta da UE “continua a ser elevado”. No caso de um Brexit sem acordo, a S&P prevê uma contração do PIB do Reino Unido de 2,8% em 2020 e sublinha que em 2021 a produção poderia ser 4,7% mais baixa do que num cenário de uma saída da UE com acordo.

Também estima que a economia britânica perdeu cerca de 3% do PIB (Produto Interno Bruto) nos dez trimestres que se seguiram à realização do referendo europeu em junho de 2016.

A agência adverte que o divórcio abrupto poderia derivar em várias revisões em baixa de notação, perspetivas negativas ou medidas de observação de crédito (creditwatch) sobre as mesmas com margem de rating insuficiente para compensar as alterações ou desacelerações económicas derivadas.

No estudo, a S&P refere que depois de três anos de debate político no Reino Unido que “quase paralisaram as políticas do Governo”, chegar a um compromisso com a UE continua a ser um desafio, tendo em conta, nomeadamente, a complexidade que implica e o calendário ajustado. “O fracasso em chegar a um acordo” implica que a probabilidade de um Brexit sem acordo “continue a ser significativa e não se deva afastar”, conclui o estudo.