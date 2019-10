Hoje nas notícias: Legislativas, Caixa e Airbnb

As eleições legislativa deste domingo que deram a vitória ao Partido Socialista, mas com maioria relativa, fazem capa nos diferentes jornais nacionais. Destaque ainda para a vende pela Caixa de fundos avaliados em 34 milhões de euros, bem como para o facto de a ENSE, entidade que gere as reservas estratégicas de petróleo em Portugal, não ter contas aprovadas desde 2015. Destaque ainda para o facto de o Airbnb não pagar impostos em Portugal e que o voluntariado já vale mais de 870 milhões de euros no país.

Legislativas: Maioria relativa do PS e três novos partidos no Parlamento

A vitória do Partido Socialista nas legislativas faz capa nos principais jornais nacionais, nesta segunda-feira, sendo destacado o novo desenho do Parlamento que passa a contar com nove partidos representados. Perante a maioria relativa conseguida pelo partido liderado por António Costa é salientada a reedição de uma nova geringonça, mas alargada a novos atores: PAN e Livre. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).











Caixa vende fundos de 34 milhões à Arrow Global

A Caixa Geral de Depósitos vendeu o fundo imobiliário fechado Beirafundo à Norfin, gestora imobiliária fundada por Alexandre Relvas e que é detida pela Arrow Global. Mas não foi a única entidade desta natureza a ser alienada pelo banco liderado por Paulo Macedo. O mesmo aconteceu com o fundo Ibéria. Em causa está uma carteira total de perto de 34 milhões de euros em imóveis. A operação que se enquadra no processo de reorganização societária do grupo, tem como objetivo a simplificação da estrutura do banco liderado por Paulo Macedo. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Airbnb não paga impostos em Portugal

A plataforma de alojamento Airbnb, que tem dezenas de milhares de casas registadas e Portugal, não rende nada aos cofres do Estado. Tudo porque a empresa tem sede fiscal na Irlanda e uma empresa de marketing em Espanha e, é a partir dessas empresas que são taxadas as receitas da atividade em Portugal, escreve esta segunda-feira o Dinheiro Vivo/JN. Leia a notícia completa no Dinheiro Vivo (acesso pago).

Reservas petrolíferas sem contas aprovadas desde 2015

Desde 2015 que a tutela não aprova as contas da entidade que gere as reservas estratégicas de petróleo em Portugal. A informação é avançada no último relatório da ENSE – Entidade Nacional para o Setor Energético -, que no verão do ano passado herdou competências da Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis (ENMC), adianta o Jornal de Negócios. O Ministério das Finanças garante que aprovação dos relatórios de 2015, 2016 e 2017 está “em fase de conclusão”. Porém, não explicou quais os motivos desse atraso. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Voluntariado em Portugal já vale mais de 870 milhões de euros

O trabalho voluntário em Portugal já rende o equivalente a, pelo menos, 870 milhões de euros. A conclusão consta no Inquérito ao Trabalho Voluntário divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística, que adianta que no ano passado, os portugueses dedicaram 263,7 milhões de horas ao trabalho voluntário, o que corresponde a 2,9% do total de horas trabalhadas na economia nacional. Este trabalho gratuito corresponde a um peso entre 0,4% e 0,8% do PIB, ou o equivalente a uma riqueza produzida no País entre 870,2 milhões e 1.555,8 milhões de euros. Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago).