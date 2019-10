O PS foi o vencedor nacional destas eleições legislativas, embora sem maioria absoluta como tanto ambicionava António Costa, mas, distrito a distrito, os vencedores não foram só os socialistas, os sociais-democratas também brilharam.

António Costa saiu vencedor ao obter 36,65% dos votos dos portugueses, conseguindo eleger 106 deputados para se sentarem no Parlamento nos próximos quatro anos. Atrás ficou o PSD, com 27,9% dos votos garantindo 77 mandatos. Seguiram-se o Bloco de Esquerda (9,67%), o PCP (6,46%), o CDS (4,25%) e o PAN (3,28%). Mas, este ano, o país ganhou três novos partidos com assento parlamentar: Chega, Iniciativa Liberal e Livre, que conseguiram eleger, cada um, um deputado.

Mas, analisando os 18 distritos nacionais, a mancha rosa que domina o país foi interrompida por alguns distritos pintados de laranja: o PSD foi a força política mais votada em cinco distritos — Vila Real (39,04%), Bragança (40,78%), Viseu (36,24%), Leiria (33,52%) e Região Autónoma da Madeira (37,15%), de acordo com os dados da secretaria-geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI). Em Lisboa, o PS venceu com 36,74% e no Porto com 36,65%.

Comparando com os resultados obtidos nas eleições de 2015, em que o PSD de Pedro Passos Coelho saiu vencedor ao coligar-se com o CDS — embora tenha sido António Costa que acabou por formar Governo ao conseguir uma maioria através de um acordo de incidência parlamentar com o Bloco de Esquerda e o PCP — o cenário é bastante diferente. A zona norte do país estava pintada de cor de laranja (PSD), enquanto a zona a sul estava pintada de rosa (PS). O ECO preparou um mapa com os partidos vencedores em cada um dos distritos do país, e pode ver as diferenças entre 2015 e 2019, respetivamente.