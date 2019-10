A Assembleia da República (AR) pode receber novos partidos na próxima legislatura. A sondagem da Universidade Católica para a RTP aponta para, pelo menos, duas novas forças políticas no Parlamento, sendo que a Iniciativa Liberal pode mesmo chegar a eleger dois deputados.

Depois do PS, PSD, Bloco de Esquerda, CDU, CDS e PAN, o Iniciativa Liberal, de Carlos Guimarães Pinto, recebeu entre 1% e 2% dos votos nestas legislativas de 6 de outubro, ficando habilitado a sentar no Parlamento um deputado, mas pode mesmo chegar a dois deputados.

Por sua vez, o Livre, de Rui Tavares, obteve os mesmos 1% a 2% dos votos dos portugueses, podendo vir a eleger um deputado. Também o Chega, de André Ventura, registou entre 1% e 2% das escolhas dos portugueses, com a mesma sondagem a apontar para entre zero e um deputado escolhido.

O mesmo deverá acontecer com o Aliança, de Pedro Santana Lopes, que deverá ter conquistado 1% dos votos, dando-lhe entre zero e um deputado.

A mesma sondagem da Católica mostra ainda que à frente segue o PS, com uma percentagem de votos entre os 34% e os 39%, o que corresponde a 104 a 112 deputados escolhidos. Atrás aparece com o PSD com 27% a 31% dos votos, podendo vir a eleger entre 74 a 82 deputados.

O BE surge em terceiro com 9% a 12% dos votos (19 a 23 deputados), a CDU com 6% a 8% (nove a 14 deputados) e o CDS com 3% a 5% (quatro a seis deputados). A fechar o top 5 está o PAN com 3% a 5% dos votos, podendo eleger quatro a seis deputados.

(Notícia atualizada às 20h32 com mais informação)