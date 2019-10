Portugal continua a fazer parte do grupo dos países da União Europeia (UE) onde os preços das casas mais sobem. O aumento de 10,1% nos preços registado em Portugal no segundo trimestre do ano foi o quarto maior da UE, ficando apenas aquém dos aumentos da Hungria, Luxemburgo e Croácia, revelou o Eurostat nesta segunda-feira.

De acordo com dados do gabinete europeu de estatísticas, os preços médios das casas cresceram 4,2% na União Europeia entre o início de abril e o final de junho, em termos homólogos, a mesma taxa de variação que foi registada na Zona Euro.

De forma desagregada, Portugal ocupa a quarta posição entre os países da União Europeia que registaram maiores subidas de preços dos imóveis. A taxa de crescimento de 10,1% registada em Portugal, fica apenas aquém do aumento de 14%, de 11,4% e de 10,4% verificados na Hungria, Luxemburgo e Croácia, respetivamente. Restringindo a análise à Zona Euro, Portugal ocupa assim o segundo posto entre os países com ritmos de aceleração de preços mais acentuados.

Maiores subidas de preços das casas

Fonte: Eurostat

Entre os países da União Europeia, a tendência geral foi no sentido crescente dos preços, com a Itália a ser a única a destoar. No segundo trimestre, os preços dos imóveis naquele país baixaram 0,2%, em média. Entre as taxas de crescimento menos expressivas figuraram a Finlândia (0,8%), o Reino Unido (1,4%) e a Roménia (1,8%).

