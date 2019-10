A bolsa nacional está em alta pelo terceiro dia consecutivo. Segue o sentimento das pares europeias, impulsionada pelos ganhos da Jerónimo Martins e do BCP, mas com a Mota-Engil na dianteira dos ganhos.

O PSI-20 avança 0,29%, para os 4.947,46 pontos, com a maioria dos seus 18 títulos em alta. Na Europa, o Stoxx 600 avança 0,1%, numa altura em que os investidores aguardam com expectativas as negociações entre os EUA e a China sobre as tarifas comerciais.

Neste âmbito, o arranque do dia na Europa é marcado pelas notícias de que Washington vai restringir os negócios com várias firmas chinesas que desenvolvem sistemas de reconhecimento facial e outras tecnologias de inteligência artificial, e que estão alegadamente associadas à repressão contra grupos minoritários muçulmanos na China.

Na praça bolsista nacional, o principal destaque positivo da sessão é a Mota-Engil. As suas ações encabeçam os ganhos, com um avanço de 2,92%, para os 1,795 euros, depois de a construtora ter anunciou nesta segunda-feira que celebrou, através de uma sua subsidiária, um contrato para a recolha de resíduos no Distrito Federal de Brasília no valor de 122 milhões de euros.

Contudo, a principal responsabilidade pelo avanço na bolsa nacional resulta das valorizações da Jerónimo Martins, BCP e EDP Renováveis. As ações da retalhista somam 1,13%, para os 15,235 euros, enquanto as do banco avançam 0,32%, para os 19,08 cêntimos. Já os títulos da empresa de energias renováveis somam 0,61%, para os 9,86 euros.

Em contraciclo, destaque para a Galp. As ações da petrolífera recuam 0,37%, para os 13,62 euros no dia em que a empresa divulgou os seus resultados preliminares relativos ao 3.º trimestre. Estes sinalizaram um aumento de 21% da produção de petróleo, mas quebras na refinação e distribuição e no gás.