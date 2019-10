A Galp Energia assegurou novos contratos de aquisição de energia renovável em Espanha. Os contratos vão durar por 12 anos e deverão começar a contribuir para as atividades comerciais da energética liderada por Carlos Gomes da Silva em junho de 2020, segundo informações comunicadas à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“A Galp reforçou o seu portfólio comercial para disponibilizar uma oferta de energia renovável aos seus clientes, através de um acordo quadro estabelecido com a X-Elio, que abrange Contratos de Aquisição de Energia sintéticos”, anunciou a empresa.

Estes contratos têm subjacentes projetos de geração de energia solar de cerca de 200 megawatts (MW) em Espanha, atualmente em desenvolvimento. Irão cobrir um montante total de 358 gigawatts/hora (GWh) por ano durante 12 anos, “o qual será progressivamente alocado às atividades comerciais da Galp a partir de junho de 2020”, acrescenta.

A comercialização de eletricidade tem vindo a aumentar o peso das fontes de energia renováveis na totalidade da oferta. No ano passado, o peso total das fontes renováveis ultrapassou pela primeira vez metade do total, situando-se em 54,9% do mix, em comparação com 33,8% no ano anterior. Em sentido contrário, o peso do carvão (fonte com maior impacto ambiental) desceu para 19,49%, em comparação com 32,9%.

“O presente acordo enquadra-se na estratégia da Galp de assegurar um fornecimento equilibrado e competitivo de longo prazo para as suas atividades de comercialização de energia, disponibilizando aos seus clientes o acesso a soluções energéticas eficientes e ambientalmente sustentáveis”, acrescenta o comunicado.

A Galp vai apresentar o trading update ao mercado, esta terça-feira antes da abertura do mercado. Vai divulgar dados da produção no terceiro trimestre, após dois trimestres de aumentos. Antes do anúncio, as ações da energética seguem a ganhar 1,4% na bolsa de Lisboa, para 13,55 euros.