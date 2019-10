Bolsa de Lisboa na linha de água. Galp tira energia

A bolsa nacional começou a semana sem rumo definido. O PSI-20 arrancou com ganhos muito ligeiros, mas oscila entre o verde e o vermelho, com a EDP a puxar e a Galp Energia a travar o rumo do índice. Na Europa, os principais índices seguem com quedas ligeiras.

O PSI-20 soma 0,16%, para os 4.915,81 pontos, enquanto o Stoxx 600, referência para as ações europeias, perde 0,1%, “reflexo de alguma cautela que os investidores poderão ter nesta semana em que se inicia uma nova ronda de negociações entre os EUA e a China“, explica o BPI no seu diário de bolsa desta segunda-feira.

No rescaldo das legislativas deste domingo e, depois da subida do rating de Portugal pela DBRS na passada sexta-feira, a EDP, a Jerónimo Martins e o BCP são os principais destaques positivos na sessão bolsista nacional.

As ações da elétrica valorizam 0,88%, para os 3,657 euros, enquanto as da retalhista somam 0,67%, para os 15,015 euros. Já os títulos do banco liderado por Miguel Maya ganham 0,47%, para os 19,10 cêntimos.

Em contraciclo, destaque para a Galp Energia. As ações da petrolífera recuam 0,41%, para os 13,315 euros, numa sessão em que as cotações do petróleo seguem com tendência de subida.

(Notícia atualizada às 8h27)