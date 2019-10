O fundo soberano da Noruega vai lançar cerca de 5,6 mil milhões de euros em ações de petrolíferas no mercado. O plano de desinvestir no setor já era conhecido, mas vai afinal ser menor do que o previsto e limita-se a empresas classificadas como produtoras. Com este critério, a participação no capital da Galp não deverá estar em risco.

Ao longo dos próximos dois anos, o processo de redução do fundo de pensões da Noruega — que foi criado e enriqueceu com receitas petrolíferas — vai livrar-se de 5,6 mil milhões em ações de petrolíferas, segundo clarificou o Ministério das Finanças norueguês, esta terça-feira à noite.

O plano representa uma forte redução em comparação com o anunciado em 2017, quando o fundo recebeu autorização do Governo norueguês para vender 37 mil milhões de euros em ações do setor. Em março, já tinha sido feito um ajuste, que indicava que o montante seria muito mais pequeno.

Afinal, serão apenas empresas classificadas como produtoras de petróleo pelo índice FTSE Russell. Segundo dados divulgados pela Bloomberg, havia 95 cotadas com esta categoria. Apesar de o Ministério das Finanças norueguês não ter divulgado os desinvestimentos previstos, a agência noticiosa aponta para a ConocoPhillips, a EOG Resources, a Occidental Petroleum e a CNOOC.

As três primeiras negoceiam na bolsa de Nova Iorque, que ainda estava aberta quando foi feito o anúncio e as ações afundaram, com a ConocoPhillips e a EOG Resources a caírem mais de 3% e a Occidental Petroleum a perder 1,6%. Já a chinesa CNOOC também desvalorizou em Hong Kong, mas menos de 1%.

De fora desta classificação fica a petrolífera portuguesa Galp Energia. O fundo soberano da Noruega detinha uma posição de 1,33% (avaliada em 152 milhões de euros) na empresa por Carlos Gomes da Silva, no final do ano passado. Apesar de estar a salvo do desinvestimento do Norges Bank, as ações da Galp estão igualmente a ser penalizadas na bolsa de Lisboa.

A Galp desvaloriza 1% devido às incertezas no setor. O petróleo valorizou durante a noite, após divulgação de inventários de crude nos EUA abaixo do esperado e da notícia de que o Equador vai abandonar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Os preços seguem, no entanto, sem tendência definida. Já esta quarta-feira, o ministro do Petróleo do Irão tentou acalmar os conflitos dizendo que a Arábia Saudita é um “amigo”. E foi a Rússia a relançar as tensões, garantindo que poderá a qualquer momento abandonar o acordo de cortes produção alinhado com a OPEP, se este deixar de cumprir os interesses russos.

Ações da Galp desvalorizam no PSI-20