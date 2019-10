O Ministério Público criou uma equipa especial que está encarregue pela investigação de 12 processos por crimes ligados ao futebol português. A informação consta no despacho de acusação do pirata informático, Rui Pinto, que foi indiciado por ter espiado o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, revela o Jornal de Notícias (acesso pago), nesta quarta-feira.

De acordo com aquele jornal, a equipa especial composta por duas procuradoras e uma procuradora adjunta do DCIAP, está a investigar sete casos que nasceram em Lisboa, dois na comarca do Porto, um em Braga, outro em Santa Maria da Feira, havendo ainda um em Coimbra. O caso dos e-mails do Benfica não consta da lista enumerada, mas o Jornal de Notícias adianta que o DCIAP já terá avocado a investigação.

A equipa especial do DCIAP foi criada em abril do ano passado para concentrar ou coordenar todas as investigações sobre crimes praticados nas competições desportivas de futebol.

Além do caso dos emails do Benfica, em que o clube da Luz está acusado de ter criado um esquema para dominar o futebol nacional, nomeadamente a arbitragem, está ainda a ser investigado o jogo entre o Feirense e o Rio Ave de fevereiro de 2017, sobre o qual recaem suspeitas de corrupção de jogadores. Outro caso é o de um jogo entre o Sporting de Braga e o F. C. Porto — o diretor-geral dos azuis e brancos, Luís Gonçalves, terá feito ameaças a um árbitro.