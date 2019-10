Lisboa pinta-se de verde. Só três cotadas caem

Após um arranque no vermelho, a bolsa nacional inverteu e já segue com ganhos, destoando do sentimento negativo seguido pelos pares europeus. No índice de referência nacional apenas três cotadas estão em queda, com as papeleiras a destacarem-se pela negativa.

O PSI-20 valoriza 0,22%, para os 4.923,98 pontos, com a Mota-Engil na liderança das subidas. Já o Stoxx 600 recua 0,1%, perdas ligeiras que se enquadram num cenário de incerteza relativamente às relações comerciais entre os EUA e a China, depois de a administração Trump ter incluído 28 tecnológicas chinesas na sua “lista negra”.

Por cá, os ganhos são transversais à maioria das cotadas, com a Mota-Engil a sobressair. As ações da construtora lideram as subidas com uma valorização de 1,31%, para 1,785 euros.

Os pesos pesados EDP Renováveis, Jerónimo Martins, registam dos ganhos mais acentuados. As ações da empresa comandada por Manso Neto somam 0,41%, para os 9,70 euros, enquanto as da retalhista avançam 0,36%, para 15,14 euros.

Já as papeleiras a sobressaírem pela negativa. As ações da Altri recuam 1,15%, para os 5,15 euros, enquanto a Navigator perde 0,66%, para os 3,032 euros.

“A Altri tem sido um título particularmente penalizado na atual conjuntura bolsista (marcada pela incerteza em relação à economia global e que se traduz por uma maior aversão às ações cíclicas), desvalorizando-se 15% desde o início do mês”, contextualiza o BPI no seu diário de bola desta quarta-feira, lembrando que “o maior comprador de pasta de papel é a China, pelo que a evolução da indústria depende muito da conjuntura macroeconómico deste país“.

Já o CEO da Navigator, João Castello Branco, referiu que “o setor está a viver um momento mais desafiante do que foram os anos anteriores”.