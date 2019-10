O tecido empresarial português está em crescimento. Prova disso mesmo é o facto de a criação de novas empresas ter registado um crescimento de 5% em setembro, isto ao mesmo tempo que o número de insolvências baixou 13%, quando comparado com o período homólogo. É o melhor resultado dos últimos três anos.

As ações de insolvência registadas em setembro diminuíram 13% relativamente a 2018, com 459 empresas insolventes, menos 69 que no ano passado, de acordo com dados da Iberinform.

Lisboa e Porto lideram por distrito, com 755 e 948 insolvências respetivamente. Em relação a 2018, Lisboa apresenta uma diminuição superior a 33%, enquanto o Porto apresenta um ligeiro aumento de 0,6%.

Já os distritos com reduções mais significativa são: Vila Real (-46,6%), Guarda (-35,8%), Castelo Branco (-33,3%), Horta (-25%), Viana do Castelo (-20,8%), Setúbal (-18,8%), Madeira (-15,3%) e Portalegre (-12%). Seis distritos têm aumentos nas insolvências, com Braga a liderar com um aumento de 28,5% em comparação ao ano passado.

Os setores com menos empresas insolventes até final de setembro foram os da eletricidade, gás, água e indústria extrativa, ambos com uma diminuição de quase 55%, seguido pelo comércio por grosso (-23,7%), outros serviços (-20,7%), construção e obras públicas (-14,8%), comércio a retalho (-13,3%) e comércio de veículo (-9,7%). Os aumentos surgem nas áreas da agricultura, caça e pesca (22,8%), indústria transformadora (13,3%) e transportes (4,5%).

Nasceram 37.894 novas empresas este ano

Nos primeiros nove meses do ano surgiram 37.894 novas empresas, mais 3.741 que em 2018, o que traduz um aumento de 11%. Todos os distritos apresentam aumentos em comparação com o ano anterior.

Lisboa foi a cidade que registou o maior número de novas empresas, 12.580, um aumento de 6,5% em relação ao ano transato. Seguido do Porto com 6.928, um crescimento de 13,3%. O distrito de Setúbal captou 2.903 novos projetos empresariais que traduzem um aumento de 13,8% em relação ao ano passado. Seguem-se Braga com 2.759 empresas (+11,7%), Faro com 2.165 empresas (mais 13,4%), Aveiro com 1.819 (+16,7%), Leiria com 1.382 (+10,2%), Coimbra com 1.095 (+21,7%), Santarém com 997 (+11,4%), a Madeira com 849 (+4,2%) e Viseu com 773 novas empresas (+9,5%).

Transportes (+133,2%), eletricidade, gás, água (81,5%), indústria extrativa (40,9%), construções e obras públicas (31,5%), agricultura, caça e pesca (11%) e comércio a retalho (8,3%), são os setores que registaram um maior número de novas empresas.