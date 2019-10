O Sporting reestruturou os contratos de financiamento que tem com o Millennium BCP e com o Novo Banco e procedeu ao pagamento de todas as dívidas vencidas. Num comunicado ao mercado, esta quarta-feira, o clube dos leões explica que os moldes da reestruturação financeira que passa por uma alteração dos termos da opção de compra dos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC).

No final do ano passado, o BCP e o Novo Banco, os dois maiores credores da SAD do Sporting, mostram disponibilidade para renegociar, com a administração liderada por Frederico Varandas, as condições do acordo quadro, relativo aos VMOC, no valor de 135 milhões de euros. As cláusulas dessa alteração foram agora formalizadas, ou seja, foi “fixado um preço unitário fixo correspondente a 0,30 cêntimos por VMOC, obrigatoriamente extensível à totalidade dos VMOC denominados ‘Valores Sporting 2010’ e ‘Valores Sporting 2014’, que sejam detidos pelos bancos à data do exercício da opção de compra, sujeito à obrigação de utilização exclusiva dos saldos futuros das Contas Reserva para aquisição de VMOC”, pode ler-se no comunicado disponibilizado na CMVM.

Esse preço é obrigatoriamente extensível à totalidade dos VMOC denominados “Valores Sporting 2010” e “Valores Sporting 2014” que sejam detidos pelos bancos à data do exercício da opção de compra, sujeito à obrigação de utilização exclusiva dos saldos futuros das contas reserva para aquisição de VMOC, refere o documento.

Mas há mais detalhes nesta reestruturação. Quanto às condições de reembolso obrigatório e reforço das contas reserva há mudanças. Está prevista uma “redução da percentagem de afetação de fundos do «excesso de venda de passes de jogadores», que passa de 50% para 30%, na proporção de 15% ao reembolso antecipado obrigatório e 15% ao reforço das contas reserva”. O que significa que terão de ser canalizados 30% do valor que fica disponível com a venda de passes de jogadores para estas obrigações, e 15% são reservados para reembolsos antecipados obrigatórios e os outros 15% para reforçar as contas reserva.

Por outro lado, fica ainda decidido reduzir a “percentagem do mecanismo de cash sweep de 60% do cash flow disponível, após serviço da dívida permitida, para 30%, a afetar na proporção de 15% ao reembolso antecipado obrigatório e 15% ao reforço das Contas Reserva”. Isto significa que essas provisões passam a corresponder a 30% (em vez de 60%) do cash flow disponível após pagamento das dívidas quando vence a maturidade e 15% são canalizados para reembolso antecipado obrigatório. Os restantes 15% serão usados para reforçar as contas reserva.

A nota enviada à CMVM frisa ainda que a SAD leonina “procedeu à regularização de todas as obrigações pecuniárias vencidas, encontrando-se assim em cumprimento perante os bancos”.